In Zeitz wird Taxifahrer ausgeraubt

Zeitz/MZ - Ein Taxifahrer ist am Donnerstagnachmittag in Zeitz beraubt und dabei verletzt worden. Nach Polizeiangaben wurde er in der Donaliesstraße in seinem Auto von zwei unbekannten männlichen Person angegriffen und mit Faustschlägen ins Gesicht traktiert. Anschließend entwendete einer der Täter das Handy des Fahrers, danach ergriffen beide die Flucht. Laut Polizei wurden sofort Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. Der verletzte Taxifahrer kam ins Krankenhaus.