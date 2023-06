Tüten, vollgestopft mit Hausmüll oder Flaschen, stehen oft herum. Was Bürger dazu sagen.

In Zeitz wird Müll zunehmend neben dem Papierkorb entsorgt

Ordnung und Sauberkeit in der Stadt

Zeitz/MZ - Wilde Müllhalden und irgendwo am Wege weggeworfener Müll sind in Zeitz Alltag. Doch zunehmend ärgert es Zeitzer, dass Müll „prinzipiell neben dem Papierkorb“ liegt. Auch Lucie Kramer, die jeden Tag nach Zeitz-Ost zu ihrer Schwester fährt, an schönen Tagen auch mit dem Rad. „Wie oft habe ich schon gehört und gelesen,

dass in Zeitz nach mehr Papierkörben gerufen wird. Ich sehe aber immer nur, dass der Müll daneben liegt“, empört sie sich am Telefon. „Auch, wenn die Abfallbehälter überhaupt noch nicht voll sind.“