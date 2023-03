Geplante Schließungen am SRH-Klinikum Zeitz In Zeitz wird eine Frage immer wieder gestellt: Wie geht es weiter mit dem SRH-Klinikum?

An diesem Montag entscheiden die Aufsichtsgremien von Träger SRH abschließend über Geburtshilfe und Kinderstation in Zeitz. Was Leser diskutieren.