Ein am Straßenrand in Zeitz geparktes Auto wurde beschädigt.

Zeitz/MZ - Zwei Pkw sind am Dienstagabend bei einem Unfall in der August-Bebel-Straße in Zeitz beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein Autofahrer mit seinem Wagen einen am Rand abgestellten Pkw gestreift und dabei beschädigt, so das Polizeirevier.