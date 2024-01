Am 12. Januar werden in Zeitz wieder ausgediente und abgeschmückte Weihnachtbäume eingesammelt.

Zeitz/MZ/ank. - Bürger aus Zeitz und Umgebung bekommen im Januar wieder die Möglichkeit, ausgediente und abgeschmückte Weihnachtsbäume kostenlos zu entsorgen. Dazu gibt es laut Stadtverwaltung am Freitag, 12. Januar, eine Sammelaktion. Bäume müssen am Sammeltag bis sechs Uhr am Morgen bereitgestellt sein.

Zusätzlich zur Sammelaktion können Weihnachtsbäume auch auf den Wertstoffhöfen in Zeitz, Weißenfels und Naumburg sowie auf den Grün- und Astschnittannahmeplätzen der Abfallwirtschaft Sachsen-Anhalt Süd abgegeben werden. Zudem besteht eine Abgabemöglichkeit auf dem Kompostplatz Nißma.

Die Ablageplätze

Sammelstellen für Weihnachtsbäume befinden in Zeitz am Elsterhang, Wendeschleife; auf dem Parkplatz parallel zur Gleinaer Straße am Montessori Kinderhaus; am Wertsoffbehälterplatz auf dem Schützenplatz (neben dem Revierkommissariat der Polizei); unterhalb des Parkplatzes Besenstraße in der Kalkstraße und auf dem Parkplatz an der ehemaligen Kaufhalle am Hochhaus in der Käthe-Niederkirchner-Straße.

Der Wertstoffhof Zeitz befindet sich in der Friedrich-Degelow-Straße und hat geöffnet montags , dienstags, mittwochs und freitags von 10 bis 17.30 Uhr, samstags von 9 bis 15 Uhr. Der Kompostplatz Nißma, Am Geyersberg 1, steht offen: montags bis freitags von 7.30 bis 12 Uhr und von 12.30 bis 15.30 Uhr