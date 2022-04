In Zeitz werden Brot und Brötchen teurer: Aber das liegt nicht allein am Ukraine-Krieg

Was Bäcker der Region zur Situation sagen.

Zeitz/MZ - Massiv gestiegene Preise für Energie, Treibstoffe und Rohstoffe machen auch vor den hiesigen Bäckern nicht halt. Nicht zuletzt wegen des Kriegs in der Ukraine steigt der Preis für Weizen momentan weltweit und damit auch in Deutschland. Die Ukraine gilt als einer der größten internationalen Weizenexporteure. Doch schon vor dem Krieg stiegen die Preise - und das nicht nur für Getreide, wie eine Umfrage unter Bäckern in Zeitz und Umgebung ergab. Das bekommen nun die Kunden zu spüren, denn auch Brot und Brötchen sind damit teurer geworden.