Zeitz/MZ. - An die langjährige Zeitzer Wohn- und Wirkungsstätte des gefragten Dekorationsmalers Ernst Lößnitz, der in seinen Referenzen auf eine lange Reihe namhafter Objekte verweisen konnte und über den eine gerade eben erschienene Publikation erstmals ausführlich berichtet, erinnert schon längst nichts mehr. Die ihm einst gehörenden Grundstücke Steinsgraben 40 und 42 in Zeitz sind im wahrsten Sinne des Wortes in Schutt und Asche versunken und mit ihnen hochrangige Baudenkmale der Elsterstadt.

