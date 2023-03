In der Region sind vor allem Betreuungseinrichtungen betroffen. Wer außerdem zur Arbeitsniederlegung am Donnerstag aufgerufen ist.

Die Kita in Tröglitz bleibt am Donnerstag geschlossen.

Zeitz/Alttröglitz/MZ - Die Zeitzer Kita Musikus samt Hort und die Kitas in Tröglitz, Rehmsdorf und Profen bleiben an diesem Donnerstag geschlossen. Das teilen die Stadt Zeitz und die Gemeinde Elsteraue am Mittwoch mit. „Nach aktuellem Stand sind 215 zu betreuende Kinder vom Streik am Donnerstag betroffen, je 41 aus den Kitas Profen und Rehmsdorf sowie 133 aus der Kita Tröglitz“, wird Michael Dauster von der Verwaltung der Gemeinde Elsteraue konkret.