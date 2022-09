In Zeitz kann man Bibliotheken entdecken und erleben

Sieben Zeitzer Einrichtungen öffnen am Sonntag mit einem vielfältigen Programm.

Matthias Ludwig ist den Besuchern der Stiftsbibliothek durch so manche interessante Führung bekannt.

Zeitz/MZ - Zum Tag der offenen Bibliotheken laden die Domstifter und die Zeitzer Bibliotheksinitiative am Sonntag und Montag ein. Am 25. und 26. September öffnen so viele der Zeitzer Institutionen ihre Türen und haben vielfältige Veranstaltungen vorbereitet.