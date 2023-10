In Zeitz gilt an verschiedenen Orten: Achtung, Baustelle!

Zeitz/MZ. - In Zeitz wird gebaut, repariert, saniert oder abgerissen. Manches sieht man, wie den Abriss am Kalktor oder den Straßenbau in der Liebknechtstraße. Anderes läuft eher hinter den Kulissen. Mit Unterstützung von Oberbürgermeister Christian Thieme (CDU) und seiner Zusammenstellung der Aktivitäten in Zeitz stellt die MZ einige Maßnahmen vor.