In Zeitz gestohlener SUV ist gefunden worden

Zeitz/MZ - Fahndungserfolg der Polizei in Sachen Pkw-Diebstahl: Wie das Polizeirevier mitteilte, ist der in der Nacht zum vergangenen Freitag in Zeitz gestohlene SUV vom Typ Audi Q 5 aufgefunden worden. Im Rahmen einer internationalen Suche sei das Fahrzeug in Polen entdeckt und auch sichergestellt worden. Der rote SUV war in der Zeitzer Stephanstraße gestohlen worden.In Zeitz ist ein SUV gestohlen worden