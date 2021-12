In Zeitz geht es nur mit Nachweis ins Geschäft

Zeitz/MZ - In der Coronapandemie treten an diesem Montag wieder Regelungen in Kraft, die jedermann betreffen. Im Einzelhandel gilt 2G. Das bedeutet, Ungeimpften muss der Zutritt in einen Großteil der Einzelhandelsgeschäfte verwehrt werden. Geimpfte und Genesene dürfen die meisten Läden nur betreten, wenn sie ihren Status beweisen, dazu die nötigen Nachweise in der Hand haben und mit einem Lichtbilddokument zeigen können, dass sie auch die dazugehörige Person sind. Für Einzelhändler wie Kunden bedeutet das Prozedere höheren Aufwand. Geschäfte mit Waren des täglichen Bedarfs darf weiterhin jedermann aufsuchen.

Das Verfahren, das ergab eine Umfrage der MZ am Samstag unter Händlern in der Zeitzer Innenstadt, stößt auf geteilte Meinung. Von einer „unsinnigen“ und „nichtsbringenden Handlung“ der Regierung spricht Sportartikelhändler Jörg Stöver. Er werde auf jeden Fall für alle da sein und mit seinen Kunden eine Lösung finden, die funktioniere und rechtlich sauber sei. Er finde es traurig, dass mit den Regelungen der „Nichtinzidenztreiber bestraft“ werde.

Große Märkte, die von viel mehr Menschen besucht würden, dürften offen bleiben und auch Sachen verkaufen, die es auch im kleinen Einzelhandel gibt. Schon seit etwa zwei Wochen habe nicht nur er als Innenstadthändler das Gefühl, es herrsche ein Lockdown. Die Menschen seien verunsichert. Stephanie Hillger, sie handelt in der Brüderstraße mit Stoffen und mit Baby- und Kinderbekleidung, sehe der Regelung mit Unbehagen entgegen. Denn ihr Geschäft werde regelmäßig von nichtgeimpften Kunden besucht. Nicht, weil es sich dabei um Menschen handele, die diese Form der Immunisierung ablehnten.

Viele ihrer Kundinnen seien schwanger oder würden gerade ihre Babys stillen. Daher rührten Bedenken, eine Impfung könnte negative Folgen haben für das ungeborene oder noch sehr junge Leben. Sorgen könne sie nachvollziehen. Allerdings wusste Hillger Samstag noch nicht sicher, ob sie als Babyfachgeschäft nicht doch zu den Läden mit Waren des täglichen Bedarfs zähle und demzufolge jedermann bedienen dürfe. Ähnlich die Ungewissheit in Geschäften mit Zeitungen und Zeitschriften und im Buchverkauf.

Sicher von der Regel betroffen ist Manuela Noack-Schwede. Sie bietet auf dem Roßmarkt vor allem Parfüme an. Und die neue Vorgabe mache nicht glücklich. Schließlich müsse sie ihre Kunden kontrollieren. „Da habe ich Bauschmerzen“, sagt die Unternehmerin. Die Kontrolle des Impf- oder Genesenenstatus werde sie unbürokratisch und so diskret wie möglich durchführen.

Zum Beispiel mit Hilfe eines speziellen Handyprogramms. Mit seiner Hilfe werden Codes von Impfzertifikaten eingelesen und auf Gültigkeit geprüft. All das brauche aber Zeit. Sie hoffe, dass es keine Konflikte geben wird mit Menschen, die nicht geimpft sind und dennoch den Laden betreten wollen. In den vergangenen Tagen habe sie die Erfahrung gemacht, dass eine Reihe von Kunden aus Sachsen nach Zeitz kamen. In Leipzig galt längst die 2G-Regel...

Rainer Sieberg, der am Roßmarkt mit Bekleidung handelt, sagt, dass es sehr unangenehm sei, praktisch als „politisches Werkzeug“ genutzt zu werden. Er freue sich aber, für einen Großteil der Kunden noch da sein zu dürfen. In Deutschland besitzen nach offiziellen Angaben knapp 70 Prozent der Bevölkerung den Status vollständig geimpft. Sieberg sehe in der Situation auch Chancen. Nämlich, dass geimpfte Kunden mehr vor Ort bleiben. „Und wir dadurch unsere schönen Läden auch wieder einem Publikum vorführen können, was vielleicht in der letzten Zeit nicht so häufig da war“, so Sieberg.