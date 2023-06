In Zeitz fragt man sich: Wo ist die Werbung für „Die Kleinstadt mit großem Potenzial“?

Imagekampagne soll in Leipzig wirken

Das ist eines der Kampagnefotos, die online und auf A-1-Plakaten in Leipzig, Zeitz und dem Umland für Zeitz Werbung machen sollen.

Zeitz/MZ - Wer die Fotos der Imagekampagne für Zeitz sehen will, muss sie sich auf der Website der Stadt Zeitz ansehen. Zu diesem Schluss kamen viele MZ-Leser. Sie folgten in der letzten Woche dem Aufruf der MZ und hielten Ausschau nach den Kampagne-Motiven. Online, aber vor allem auch in und um Leipzig. Acht Leipziger halfen ebenfalls und suchten.