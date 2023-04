Zeitz/MZ/ank - Zugreisende müssen am Freitag auch in Zeitz mit Behinderungen leben. Die Erfurter Bahn (EB), die auch Zeitz bedient, hat auf ihrer Internetseite für diesen Tag „massive Zugausfälle“ vorhergesagt. Hintergrund sei der von der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) angekündigte Warnstreik in der Zeit von drei Uhr am Morgen bis 11 Uhr am Vormittag. Züge der Erfurter Bahn fahren von hier aus in Richtung Leipzig und Gera. Das Ausmaß der Auswirkungen, so die EB Donnerstagnachmittag, sei noch nicht absehbar. Das Unternehmen bat Kunden, Reisen möglichst in den Nachmittag zu verschieben „oder sich anderweitig zu organisieren“.

Auch die Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt GmbH hat Donnerstag mitgeteilt, dass am Freitag bis voraussichtlich elf Uhr im Land alle Regionalzüge, also auch die zwischen Zeitz und Weißenfels, und S-Bahnen ausfallen. Für Fahrgäste, die keinen Ausweich haben, würden auf einigen Strecken Ersatzbusse verkehren.