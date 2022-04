In Zeitz darf kein Gartenabfall mehr verbrannt werden: Wie es auf dem Wertstoffhof lief

Zeitz/MZ - Im März durfte in der Kernstadt Zeitz zum ersten Mal kein Grün- und Astschnitt verbrannt werden. Die Prognose von Befürwortern des Verbrennens war, dass es einen kaum zu bewältigenden Ansturm auf den Wertstoffhof geben würde. Die Prognose von Marcus Liebold, dem Leiter des Zeitzer Wertstoffhofes der Abfallwirtschaft Sachsen-Anhalt Süd AöR (Awsas), war, dass es ein nahezu normaler März, vielleicht mit einer etwas größeren Menge an Grün- und Astschnitt werden würde. Wie immer mit dem „Hauptkampftag“ für ihn und seinen Mitarbeiter am Samstag. „Wir haben Samstag sechs Stunden geöffnet, wochentags 7,5 Stunden“, sagte er, „in den sechs Stunden kommen mehr Leute, als an den anderen Tagen in anderthalb Stunden mehr.“