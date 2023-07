Philharmonisches Orchester Altenburg-Gera spielt zum Bauernhofkonzert in Würchwitz. Was Solistin Claudia Müller mit der Region verbindet.

Würchwitz/MZ - Musik lag am Sonntagabend in der Würchwitzer Luft, denn der Verein Altenburger Bauernhöfe und das Theater Altenburg-Gera luden gemeinsam zum Bauernhof -Konzert ein. „Wir haben 640 Stühle aufgestellt und jeder Platz ist besetzt“, sagt Martin Burkhardt in seiner Doppelfunktion als Vorstandsvorsitzender des Vereins und Musiker im philharmonischen Orchester. An der Seite gab es noch mehrere Bänke, und so konnten noch mehr Gäste den Abend auf dem Wein- und Sektgut Hubertus Triebe erleben.