In welchen Brunnen in Zeitz das Wasser plätschert

Zeitz - Welche Wirkung ein plätschernder Brunnen hat, war am Montag am Kalktor zu sehen. Im Schatten alter Bäume und mit der Springbrunnenfontäne in der Mitte legte so mancher eine Pause ein. „Da stört nicht mal der Verkehr“, meinte ein Ehepaar, das die Zeit bis zur Abfahrt des Busses nur einige Meter weiter in der Altenburger Straße lieber hier überbrückte. „Hier ist es sogar angenehm kühl, wenn es noch wärmer wird“, meinte die Frau. „Die Bänke sind auch fast immer besetzt.“

Nicht nur am Kalktor plätschert es, auch am Roßmarkt, in der Voigtsstraße, im Fockendorfer Grund und in Kayna sind die Brunnen beziehungsweise Wasserspiele in Betrieb, wie Nadja Seupel, Pressesprecherin der Stadt Zeitz, erklärt. Am Roßmarkt handelt es sich um die Plastik der spielenden Pferde von Joachim Hering und am Voigtsplatz speit der Lindwurm von Christian Späte Wasser. Und natürlich sprüht der Nebelbrunnen in der Nordwestecke des Altmarktes seinen erfrischenden Nebel. „Der Brunnen am Platz der deutschen Einheit wird in dieser Woche angeschaltet“, so Seupel. Die Pusteblume, aus der tatsächlich richtig Wasser sprudelt, wird von den Zeitzern gern als einziger, richtiger Springbrunnen bezeichnet.

Nicht in Betrieb gehen in diesem Jahr die Brunnen am Lindenplatz und in der Theodor-Arnold-Promenade (Zugang vom Schützenplatz aus. Sie sind nach wie vor, der am Lindenplatz schon etliche Jahre, aufgrund von Vandalismus beziehungsweise Diebstahl defekt. „Die für die Reparaturen notwendigen Mittel konnten bisher nicht im Haushalt eingestellt werden“, so Seupel. (mz)