In Reuden soll ein Millionen-Projekt starten

Die Firma Kraus will in Reuden ein Pflegeheim bauen. Welche Ideen dahinterstecken. Und wie die Arbeit heute schon funktioniert.

Reuden/MZ - Ganz oben, unter dem Dach der Tagespflege Reuden, befindet sich die „Schaltzentrale“ der Kranken- und Seniorenpflege Kraus. Das soll sich in naher Zukunft ändern. „Wir wollen auf dem Gelände an der alten Ziegelei in Reuden einen Neubau mit 50 Plätzen errichten, denn der Bedarf ist da“, erzählt Manuela Kraus. Die 51-Jährige weiß genau, was sie will. „Ich rechne mit einer Gesamtinvestition von rund sieben Millionen Euro“, sagt Manuela Kraus. Dann wird es auch Platz für ein neues Büro geben.