Reuden/MZ - Sommer, Sonne, Biergarten. Jetzt ist Hochzeit für Gastronomen, doch sie haben es schwer: Erst Corona, jetzt Erhöhungen der Lohnkosten durch den Mindestlohn und der Preise für Strom, Wasser, Lebensmittel. So steigen auch die Preise in zahlreichen Restaurants. Doch die Kunden sind erfinderisch, bringen eigene Getränke und teilweise sogar Speisen mit. „Ja zum Männertag haben wir das auch erlebt. In unserem Biergarten an der Saale standen plötzlich Bierflaschen, obwohl wir nur Fassbier ausschenken“, sagt Michael Schmidt, Inhaber des Hotels und Gasthauses zur Henne in Naumburg. Im Ehrenamt ist er Dehoga-Präsident in Sachsen-Anhalt. Schmidt habe über die fremden Bierflaschen hinweggesehen. „An so einem Tag wie Männertag ist das einfach nicht zu verhindern und was soll man machen“, sagt Schmidt. Als grundsätzliches Problem sieht er das nicht in der Gastronomie.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.