Stefan Kloß und Amanda Jacobi haben im kleinen Oelsen den Hof Alpakas von der Schnauder gegründet. Wie die die Familie ihre Zeit mit den Tieren verbringt.

Oelsen/MZ. - Gerade mal 100 Einwohner leben im kleinen Oelsen. Jetzt gibt es Zuwachs: Hedwig, Dorothea und Edeltraud. Sie haben große wache Augen, schauen jeden Fremden neugierig an und besitzen ein flauschiges Fell. Man möchte am liebsten mit ihnen kuscheln. Die Rede ist von drei Alpaka-Mädchen. „Ich mag einfach diese Tiere. Amanda und ich erfüllen uns damit unseren ersten gemeinsamen Traum“, erzählt Stefan Kloß.