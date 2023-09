Ronny Heerde hat die Bushaltestelle in Großosida verschönert. Jetzt wurde das Wandbild offiziell eingeweiht.

In Großosida bei Zeitz grüßt der Heimatverein an der Haltestelle

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Grossosida/MZ - „Normalerweise male ich auf Leinwand das, was so aus mir rauskommt, was mein Inneres mir sagt“, sagt Ronny Heerde. Der 45-jährige Künstler hat aber jetzt für seine Wahlheimat Großosida eine Ausnahme gemacht.