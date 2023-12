Am Wochenende gab es viele adventliche in und um Zeitz. Dabei erklang auch jede Menge Musik.

In Geußnitz bei Zeitz rollt der Weihnachtsmann mit dem Traktor an

Weihnachtsmarkt in Geußnitz: Der Weihnachtsmann ist mit dem Traktor gefahren worden.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Zeitz/MZ/ank. - Das dritte Adventswochenende in Zeitz gehörte vor allem der Musik. Dabei lud die Kreismusikschule Anna Magdalena Bach in Zeitz zum traditionellen Weihnachtskonzert ein. Mit ihrem Programm füllten die Musikschülerinnen und -schüler den Saal des Capitols in der Judenstraße. Zur gleichen Zeit musizierten Schüler der Musikschule König im Friedenssaal des Zeitzer Rathauses.