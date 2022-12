In drei Monaten wird abgestimmt: 24.000 Menschen haben in Zeitz die Wahl

In Zeitz stimmen Bürger am 5. März darüber ab, wer die nächsten Jahre Chef im Rathaus sein soll. Welche Bedeutung dieser Montag dabei hat.

Zeitz/MZ - Auf den Tag genau noch drei Monate – dann findet in Zeitz die Oberbürgermeisterwahl statt. Knapp 24.000 Menschen haben dann nach Angaben der Stadtverwaltung die Möglichkeit, darüber abzustimmen, wer in den folgenden sieben Jahren Chef der Stadtverwaltung wird. Die konkrete Zahl der Wahlberechtigten stehe fest, wenn das Wählerverzeichnis abgeschlossen ist. Termin dafür ist der 22. Januar. Wahlberechtigt ist jeder, der am 5. März 2023 mindestens 16 Jahre alt und deutscher Staatsbürger oder Bürger eines EU-Staates ist. Es ist ferner Voraussetzung, mindestens seit drei Monaten vor der Wahl mit Hauptwohnung in Zeitz gemeldet zu sein. Dafür ist dieser Montag der Stichtag.