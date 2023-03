Zeitz/MZ - Olaf Stepputat hat nach der Wende die Landesverwaltung in Thüringen mit aufgebaut, später für die Telekom das Digitalradio in Deutschland. Der Erfahrungsschatz des 57-jährigen Mannes, der in Köthen geboren ist und in Erfurt (Thüringen) lebt, ist aufgrund weiterer verschiedener Tätigkeiten noch umfangreicher. Nun ist Stepputat für und auch in Zeitz tätig. Sein Schreibtisch hier befindet sich im Coworking-Space „World of Work“ (Wow) am Roßmarkt in Zeitz.

