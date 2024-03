Reuden/MZ. - Am Bahnhof Reuden wird gebaut. Im Rahmen des Strukturwandels soll an den Gleisen ein Ärztehaus in Trägerschaft der Gemeinde entstehen. Der Bahnhof steht seit Jahren leer, verfiel zu einer Ruine. Jetzt steht ein riesiger Bagger davor und Bürgermeister Andreas Buchheim (parteilos) arbeitet. „Vor fünf Jahren hat der Burgenlandkreis zur Gefahrenabwehr den Schuppen abgerissen. Ich schaffe Baufreiheit, um die Planungen der Leistungsphase 3 zu ermöglichen“, sagt Andreas Buchheim vor Ort. Doch darf er das überhaupt als Bürgermeister?

Rund 7,5 Millionen Euro Fördermittel sollen in das Vorhaben fließen. Es ist damit das größte kommunale Projekt der Elsteraue. Doch ist der Bürgermeister als Chef der Verwaltung der Gemeinde mit knapp 7.000 Einwohnern der richtige Mann für solche Arbeiten? Das wollte die MZ von der Kreisverwaltung in Naumburg wissen. Diese wiederum schickte die MZ-Anfrage direkt an Andreas Buchheim. Er las die Fragen in der Sitzung des Gemeinderates am Donnerstag vor und antwortete.

Ist es die Aufgabe eines Hauptverwaltungsbeamten Bagger zu fahren und eine Baustelle vorzubereiten? „Ich habe eine Vertrauensarbeitszeit, heißt also, ich steche keine Uhr. In der neunten Kalenderwoche habe ich 63 Stunden gearbeitet. Jetzt sitze ich zusätzlich 30 Stunden in der Woche auf dem Bagger und unterstütze ehrenamtlich diese Arbeiten“, antwortete Buchheim. Von der Kreisverwaltung heißt es dazu: Der Bürgermeister hat eine Vielzahl von Aufgaben, die über das Führen der Verwaltung hinausgehen. Um für die Gemeinde Kosten zu sparen und der Verkehrssicherungspflicht genüge zu tun, hat Bürgermeister Buchheim entschieden, über die reguläre Arbeit hinaus diese Aufgabe mit kommunalen und ehrenamtlichen Kräften selbst auszuführen. Dies erleichtert die Planung und soll Kosten sparen.

Müssen solche Arbeiten nicht öffentlich ausgeschrieben werden? „Arbeiten bis zu 10.000 Euro darf ich als Bürgermeister vergeben“, sagte Buchheim dazu. Aus Naumburg heißt es: Sofern Wertgrenzen des Vergaberechtes oder der Hauptsatzung überschritten werden, ja. Dies sei aber hier bisher nicht der Fall. Und wer haftet für Arbeiten auf der Baustelle, falls etwas passiert und für die fachgerechte Ausführung, Entsorgung, Lagerung usw.? „Die Arbeiten laufen über die Gemeinde Elsteraue, die Entsorgung läuft über Fachfirmen“, antwortete Buchheim auf diese Frage. Auch in Naumburg sieht man das so: „Die Gemeinde ist über den Kommunalen Schadensausgleich haftpflichtversichert. Zusätzlich ist der Containerbetrieb als Entsorgungsfachbetrieb für die ordnungsgemäße Entsorgung verantwortlich.“

Bleibt eine weitere Frage: Steht das Gehalt eines Hauptverwaltungsbeamten – die Stelle ist mit der Gruppe A16 öffentlich ausgeschrieben – im Verhältnis zum Verdienst eines Baggerfahrers? „Mein Gehalt ist nicht von der geleisteten Arbeitszeit abhängig. Es ist aktuell unsere einzige Maßnahme im Strukturwandel. Rund 7.5 Millionen Euro sind dafür vorgesehen, Die Preise sind gestiegen“, erklärte Buchheim. „Ich möchte mit meinen ehrenamtlichen Arbeiten zur Einsparung von Kosten beitragen, das habe ich auch schon an der Kita Profen, an der Baufeldfreimachung im Chemiepark und für die Feuerwehr in Tröglitz getan.“ Und auch aus Naumburg keine Einwände: „In der Regel arbeitet jeder Bürgermeister deutlich mehr als 40 Stunden, etwa 60 bis 70 Stunden pro Woche sind die Regel, und zwar auch außerhalb der regulären Arbeitszeiten. Diese werden nicht gesondert vergütet. Soweit es das Arbeitspensum aber zulässt, ist Herr Buchheim auch ehrenamtlich zum Beispiel in der Feuerwehr tätig.“ Er leistete demnach in der zur Debatte stehenden Kalenderwoche zirka 30 Stunden ehrenamtliche Tätigkeit. „Hierzu hatte er zwei Tage Urlaub genommen.“

„Ich bin von ihren Bauarbeiten sehr überrascht. Es gibt Regeln für die Ausschreibungen und Abrechnungen“, sagte Karlheinz Rübartsch (CDU), Vorsitzender des Bauausschusses, im Gemeinderat, nachdem Buchheim geantwortet hatte. Er mahnte aufzupassen, dass man mit einem vorzeitigen Baubeginn nicht die Förderung gefährde, „dass es uns nicht hinterher auf die Füße fällt“.

In der CDU-Fraktion war man überrascht, zu hören, dass der Bahnhof seit dem 15. Dezember 2023 der Gemeinde gehört. „Was hat die Übertragung gekostet? Welche finanziellen Altlasten kommen auf die Gemeinde zu?“, fragte Andrea Kabisch. „Die Kosten weiß ich nicht aus dem Kopf“, sagte Andreas Buchheim und gab die Frage an den Chef des Bauamtes Dirk Kaufmann weiter. Auch er wusste es nicht.

Andrea Kabisch wiederholte: „Braucht es für den Kauf nicht einen Beschluss des Gemeinderates? Und warum haben Sie uns nicht in unserer Sondersitzung im Januar darüber informiert?“ Buchheim antwortete mit „Nein, dazu brauchen wir keinen Beschluss des Gemeinderates. Die Umgestaltung des Bahnhofes ist eine Maßnahme im Strukturwandel und daher ein Arbeitsauftrag für mich.“