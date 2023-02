Elstertrebnitz/MZ - „Schlag auf Eisen und Funken werden wallen“, so steht es auf dem Flyer der Eisenmühle Elstertrebnitz. Ein unverwechselbares Kleinod befindet sich nur einen Steinwurf weit von der Landesgrenze von Sachsen-Anhalt und Sachsen entfernt. Im Laufe der letzten 15 Jahre ist ein Ensemble aus Wasserkraft, historischer Eisenmühle, Musikinstrumenten und Gastronomie entstanden. Anne-Sabine und Jost Mucheyer haben ein unverwechselbares Refugium von Kunst, Natur, Historie geschaffen. Das Herzstück ist dabei die Eisenmühle. Bis 1993 waren die technischen Anlagen noch in Betrieb. So wurde in Elstertrebnitz feinstes Eisenpulver hergestellt. Dieses wurde in der Pharmazie und in der Pyrotechnik verwendet. Eisenpulver ist zum Beispiel Bestandteil der Wunderkerzen.