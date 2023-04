Am Samstag öffnet das neue Geschäft Huf & Flosse an der alten Molkerei in Zeitz. Nadja und Jens Rohland haben bis dahin noch viel zu tun, um den Laden einzurichten. Nadine Händel hält sich gern im Hintergrund, liebt das Reiten und führt den Laden mit.

Foto: René Weimer