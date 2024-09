Zeitz/MZ. - Vorbeugen statt leiden: In Arztpraxen in Zeitz und Umgebung läuft die jährliche Grippeschutzimpfung an. In einigen Sprechzimmern sind die ersten Injektionen bereits verabreicht worden, andere helfen ihren Patienten ab Oktober, sich gegen das Grippevirus zu wappnen. Das hat eine Telefonumfrage der Mitteldeutschen Zeitung ergeben.

