Immer wieder eine Frage in Zeitz: Wo geht es zum Wandern?

Zeitz/MZ - „Zeitz hat so schöne Wandergebiete oder Bereiche für ausgedehnte Spaziergänge“, schrieb Maria Müller an die MZ, „warum gibt es keine Wanderkarte?“ Aber nicht nur Hinweisschilder zum Knittelholz oder Tiergarten fehlen, auch Hinweisschilder zu den Wegen in diesen Bereichen der Stadt.