Immer schön korrekt: Was man in Zeitz und Umgebung erlebt, wenn man penibel aufs Tempo achtet

Zeitz/MZ. - Ausgerechnet vor einer Zeitzer Kindertagesstätte geschieht es am Freitagvormittag. Penibel achte ich an diesem Tag beim Autofahren darauf, die zulässige Höchstgeschwindigkeit punktgenau einzuhalten. Ich will testen, wie das augenscheinlich bei anderen Autofahrern ankommt und ob sie ebenfalls aufs Tempo achten oder lieber doch schneller unterwegs sind als erlaubt. Denn, seien wir doch mal ehrlich, so drei, vier, vielleicht auch fünf Kilometer pro Stunde zu schnell fährt doch jeder mal. Das Auto mit Hänger, das am Freitagvormittag in der Albrechtstraße – im Tempo-30-Bereich vor der Kindertagesstätte Kinderträume – im Handumdrehen zu mir aufgefahren ist, ist aber schneller unterwegs. Und muss abbremsen. Das ist bis dahin die Ausnahme.