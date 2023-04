Osterfeld/ MZ - „Die Papierkörbe der Stadt sind regelmäßig mit Hausmüll aller Art gefüllt. Auch in der Nähe der Glascontainer am Tonteich in Osterfeld finden wir regelmäßig mit Hausmüll gefüllte Säcke“, berichtet Rüdiger Hertel, Chef des Osterfelder Bauhofes. Ganz zu schweigen von Müll in der Natur. Vor fünf Jahren hätte ein einziger sieben Kubikmeter Container pro Jahr ausgereicht, um den in der Natur entsorgten Müll zu sammeln und zu entsorgen, schätzt Hertel. Heute seien es jährlich zwischen vier bis fünf solcher Container, die in der Stadt benötigt werden, um den illegal abgelagerten Unrat zu bündeln.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.