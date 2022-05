Im Zeitzer Juk-Café fand am Mittwoch das jährliche Dartturnier statt

Zeitz/MZ - Jeder gegen Jeden. Das war auch am Mittwochnachmittag wieder das Motto des jährlichen Dartturniers im Jugendkontaktcafé (Juk) in der Freiligrathstraße in Zeitz. Es ist seit 2002 Tradition geworden, dass kleine und größere Kinder in den Winterferien Pfeile auf die elektronische Dartscheibe fliegen lassen. Jeder Spieler erhält eine Teilnehmerurkunde, es gibt für die ersten drei Plätze eine Medaille.

