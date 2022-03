Im Zeitzer Impfzentrum kommen erste Spenden für Opfer des Krieges in der Ukraine an

Im Impfzentrum in der Zeitzer Friedensstraße können Sachspenden für Opfer des Krieges gegen die Ukraine abgegeben werden.

Zeitz/MZ - Das Zeitzer Impfzentrum in der Friedensstraße ist seit Mittwochvormittag auch Sammelstelle für Sachspenden für Opfer des Krieges gegen die Ukraine. Seit 11 Uhr können Hilfsgüter in der Halle, die eigentlich Katastrophenschutzhalle ist, abgegeben werden. Und etwa um diese Zeit sind auch die ersten Spenden von Bürgern abgegeben worden. Von Mitarbeitern des Deutschen Roten Kreuzes wurden bislang vor allem Kleidung, darunter Hosen und Jacken für kalte Temperaturen, und Hygieneartikel entgegengenommen. Zu den ersten Spendern gehörte Carola Dörflinger aus Gutenborn. Ihr blute das Herz, wenn sie die schrecklichen Bilder aus dem Kriegsgebiet und von Flüchtlingen sehe. Da wolle sie einfach helfen, sagte die 60-Jährige. Sie habe nicht nur Sachspenden abgegeben, sondern auch bereits Geld für Hilfe überwiesen. Spenden können in der Katastrophenschutzhalle mittwochs bis samstags von 11 bis 18 Uhr abgegeben werden.