Am Samstag beginnt am Morgen eine Wanderung in Koßweda.

Kossweda/MZ/ank. - Wer mehr über Vogelstimmen erfahren und wissen möchte, welcher Vogel gerade zwitschert, der kann am Samstag an einer speziellen Wanderung teilnehmen. Denn am Sonnabend, 25. Mai, findet im Zeitzer Forst eine Vogelstimmenwanderung statt, die von Rolf Hausch geleitet wird. Hausch ist Mitglied im Landschaftspflegeverein Mittleres Elstertal. Die Wanderung beginnt um 8.30 Uhr. Treffpunkt ist der kleine Wanderparkplatz links am Ortseingang in Koßweda. Die Exkursion führt laut einer Mitteilung entlang des Wanderweges durch das Rauschebachtal, durch Buchen- und Eichenwälder sowie einen vom Klimawandel betroffenen ehemaligen Fichtenforst. Hausch erklärt bei der Wanderung die Vogelstimmen, ordnet sie den Arten zu und informiert über deren Lebensweisen und Gefährdungen der Tiere. Auch zu anderen wegbegleitenden Tier- und Pflanzenarten des Waldes werden Erläuterungen gegeben, insbesondere zum Unterschied zwischen Wald und Forst sowie deren eigenen Lebensgemeinschaften. Die Führung endet etwa um 12.30 Uhr, die Teilnahme ist kostenfrei.