Im Raum Zeitz: Drei ungeklärte Fälle

Profen/MZ - Mit einem Schlag und über Nacht hat Profen seine Sparkasse verloren. Dass es im Ort eine Filiale des Kreditinstituts in der Straße Am Berg gab, davon zeugt nur noch eine Werbetafel an einem Fahrradständer. Dort, wo bis vor etwas mehr als einer Woche noch der Flachbau des kreiseigenen Geldhauses stand, liegt nun Mutterboden. An einem Laternenpfahl baumelt ein Stück rot-weißes Polizeiabsperrband im Wind. Es ist das letzte Zeugnis vom Polizeieinsatz an diesem Ort. Unbekannte hatten es in der Nacht zum 4. November auf den Geldautomaten in der Filiale abgesehen und dabei eine Detonation ausgelöst, die den Leichtbau so schwer beschädigte, dass er nur noch abgerissen werden konnte (die MZ berichtete). Das geschah im Handumdrehen.

