Im Chemie- und Industriepark Zeitz soll künftig Klärschlamm verbrannt werden

Noch nicht fertig getrockneter Klärschlamm in einer Halle eines Klärwerks.

Alttröglitz/MZ/ank - Im Chemie- und Industriepark Zeitz in Alttröglitz soll eine Verbrennungsanlage für Klärschlamm gebaut werden. Das teilte die Investitions- und Marketinggesellschaft des Landes Montagnachmittag mit. Aus der Asche solle ein phosphorhaltiger Dünger produziert werden. Investor sei eine Umwelt-Service GmbH aus Berga. Die Anlage solle 2024 in Betrieb gehen. Dann könnten jährlich etwa 19.500 Tonnen Phosphatdüngemittel produziert werden. 21 neue Arbeitsplätze sollen entstehen. Sorgen, dass es zu Geruchsbelästigungen kommen könne, könnten entkräftet werden, heißt es in der Mitteilung.