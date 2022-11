Hurra, ganz Droßdorf feiert Oktoberfest

Am Samstag wurde in Droßdorf das Oktoberfest gefeiert. Höhepunkt war der Auftritt der Dorfrocker.

Droßdorf/MZ - Frauen im flotten Dirndl mit schönem Dekolleté, Männer in knackigen Lederhosen und karierten Hemd - ja, es lebt noch: Das Oktoberfest in Droßdorf zog am Samstagabend Hunderte Menschen aus nah und fern in seinen Bann. Die Rüdersdorfer Schalmeien marschierten mit rund 35 Musikern ins Festzelt und heizten dem Publikum mächtig ein. Die Damen des Zeitzer Carnevalvereins (ZCV) und die Zeitzer Sternschnuppen legten eine flotte Sohle aufs Parkett und machten mit ihren Showtänzen schon mal Lust auf die bevorstehende Faschingszeit. Und bei schon bei den ersten Titeln der „Dorfrocker“ stürmte das Publikum die Tanzfläche.