Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Heiß, heißer, Sommerbad. In diesen Tagen kletterte das Thermometer ordentlich über 30 Grad Celsius und der Deutsche Wetterdienst Leipzig gab am Samstagmittag eine offizielle Hitzewarnung für ganz Sachsen-Anhalt heraus. So wurde es auch am Sonntag mit 34 Grad mächtig heiß. So strömten am ersten Ferienwochenende Hunderte Gäste ins Zeitzer Sommerbad. Am Samstag kamen mehr 800 Gäste und am Sonntag weitere 1.176 Badelustige. Im Wasser herrschten Temperaturen von zirka 25 Grad Celsius. Im großen Sportbecken konnte man schwimmen. Und im Erlebnisbecken ist noch immer die Rutsche ein Publikumsmagnet. Heiß soll es auch in den nächsten Tagen bleiben. Dabei warnt der Wetterdienst vor örtlichen Gewittern. Diese könnten dann ein paar Grad Abkühlung bringen. So wird das Sommerwetter laut Vorhersage bis zur Wochenmitte wechselhaft. Gegen Ende der Woche soll es dann angenehmere Temperaturen um die 25 Grad Celsius geben, so die Prognose des Wetterdienstes.