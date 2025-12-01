Gedränge im Zeitzer Tierheim: Zum Adventströdelmarkt schauen sich Besucher an den Ständen um. Was sie sagen.

Hunderte kommen aus nah und fern: Warum der Adventströdelmarkt im Tierheim Zeitz wieder ein Erfolg wird

Hunderte Besucher drängten sich schon am Vormittag beim Adventströdelmarkt im Zeitzer Tierheim.

Zeitz/MZ. - Natürlich standen am Vormittag Dutzende Autos entlang der Naumburger Straße. Sie kamen nicht nur aus Zeitz und dem Burgenlandkreis, sondern aus Leipzig, Halle, Merseburg, Borna, Delitzsch, Altenburg, Gera oder Jena. Und aus allen Himmelsrichtungen bewegten sich gutgelaunte Leute in eine Richtung: Das Tierheim Zeitz hatte am ersten Advent wieder zum traditionellen Adventsrödelmarkt eingeladen.