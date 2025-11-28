Hunderte Besucher zum Trödelmarkt im Tierheim Zeitz erwartet: Wo man am besten parken sollte

Zeitz/MZ. - Wenn das Zeitzer Tierheim in der Naumburger Straße am Sonntag zum traditionellen Adventströdelmarkt öffnet, dann wird es ganz sicher wieder eng. Nicht nur zwischen den Ständen und Tischen, wo man in Ruhe Kaffee und Kuchen genießen kann.

Parken am Zeitzer Tierheim wird ein Problem

Dort darf es gern eng werden, denn das Tierheim-Team und die Vierbeiner freuen sich ja wieder auf viele Besucher. Eng dürfte es auch wieder in der Naumburger Straße werden, weil die Besucher meist mit dem Auto ankommen.

Adventströdelmarkt im Tierheim Zeitz in der Naumburger Straße: Sonntag, 30. November, 10.30 -15 Uhr

Und das wird problematisch, denn entlang der Straße darf nicht einfach kreuz und quer geparkt werden. Einige Besucher durften in den vergangenen Jahren ihr „Parkticket“ schon teuer bezahlen. Deshalb die Empfehlung aus dem Tierheim: einen Parkplatz in der Nähe suchen, zum Beispiel im Einkaufszentrum Grana. Es sind dann nur ein paar Minuten zu Fuß. Und wer weiß, ob die Bewegung nicht gut ist, um den Appetit zu erhöhen, denn es gibt an den Ständen im Tierheim und am Kuchenbüffet nicht nur Süßes, sondern auch Deftiges und Winzerglühwein, die probiert werden wollen.

Alles für die Zeitzer Tierheimtiere

Vor allem aber gilt es, sich an den zahlreichen Ständen umzuschauen, wo man viele weihnachtliche Artikel kaufen kann, Deko, Geschenkideen, Bücher, Glas- und Keramikartikel, Kram und Trödel eben – und Tierzubehör: Der Erlös, gern auch aus Spenden, kommt natürlich auch in diesem Jahr den Tierheimtieren zugute.