Am 1. Juni 1989 eröffnete Roland Meuche (Mitte) seinen Handwerksbetrieb Holzbau Meuche in Pirkau. Aktuell arbeitet er mit seinem Lehrling Elias Müller (links) und Mitarbeiter Dirk Schmiedel bei der Sanierung des Fachwerks im Zeitzer Wilhelminenstift.

Pirkau/MZ. - Freitag 15 Uhr, Feierabend und ein Grund zum Feiern: Die Firma Holzbau Meuche wurde am 1. Juni 1989 gegründet und besteht am Samstag also 35 Jahre. Zum Jubiläum gibt es einen gemeinsamen Betriebsausflug. Würde Roland Meuche aus heutiger Sicht den Schritt in die Selbstständigkeit wieder wagen?