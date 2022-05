Holländer kehrt nach 100 Jahren nach Zeitz zurück

Unternehmer sieht Kinderfahrzeug in einer Fernsehshow und holt das Naether-Modell zurück an die Weiße Elster.

Der etwa 100 Jahre alte Holländer der Firma Naether ist zurück in Zeitz. Das Kinderfahrzeug wurde im Fernsehen versteigert. Doch Gabor Schmidt fuhr in die Eifel und kaufte das Mobil für seine Heimatstadt.

Zeitz/MZ - Er ist wieder da. Nach einhundert Jahren kehrt ein sogenannter Holländer der Marke Naether nach Zeitz zurück. Gabor Schmidt machte dies möglich und fuhr am vergangenen Sonntag in die Eifel, um das Mobil wieder zurückzuholen. „Der Holländer wurde einst in Zeitz hergestellt und gehört zurück in die Elsterstadt“, sagt der 44-jährige Unternehmer.