Höhere Pachten und Leerstand: Mit welchen Problemen Zeitzer Gärtner kämpfen.

Leerstehende Gärten sind ein großes Problem in vielen Vereinen. Hier ein Blick in eine Gartenanlage Freie Gewerkschaften in Zeitz Ost.

Zeitz/MZ - Den Sommer verbringt Wilfried Ammer am liebsten im Garten, doch in diesem Jahr ist alles anders. Der 72-Jährige übernahm im November den Vorsitz des Regionalverbandes der Gartenfreunde „Weiße Elster“ - Zeitz und Umgebung. „Mehr als 100 Stunden im Monat verbringe ich seitdem mit administrativen Dingen, damit unser großer Verein wieder in sicheres Fahrwasser kommt“, sagt Ammer. Pachterhöhung von acht Cent auf zwölf im vergangenen Jahr, Leerstand in den Vereinen und Überalterung sind Kernprobleme im Gartenreich. Hinzu kommen Einzelfälle wie fehlende Beitragszahlungen.