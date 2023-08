Hohe Kosten und Sperrung von Straßen sind in Zeitz die Folgen von Ersatzvornahmen

Zeitz/MZ - Ersatzvornahmen bringen fast immer Sperrungen mit sich. In Zeitz bekamen das die Autofahrer in jüngster Zeit in der Rahnestraße und Auf den Gebinden zu spüren. Ein aktuelles Problem ist immer noch die Messerschmiedestraße. Das Haus Nummer 26 ist schon seit Monaten großräumig abgesperrt, weil ein Gutachten die Einsturzgefahr bestätigt.