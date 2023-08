An der Mühle in Ostrau entsteht ein großes Absperrbauwerk. Falls die Elster mal wieder über die Ufer tritt, soll es einen Rückfluss vermeiden.

Großbaustelle in Ostrau: an der Mühle entsteht ein Absperrbauwerk. Rund 1,8 Millionen Euro werden in den Hochwasserschutz investiert.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Ostrau/MZ - Es geht voran: Ein großes Bauwerk wächst in Ostrau und verschwindet im Mühlgraben. Rund 1,8 Millionen Euro werden an dieser Stelle verbaut. Dieses Mal geht es in die Tiefe, und zwar direkt in den Mühlgraben. Es entsteht ein Absperrbauwerk, ein sogenanntes Siel.