MZ-Serie, Teil 2: Im Elstertal hinterließ die Flut verheerende Schäden, 54 Menschen wurden evakuiert und die neue Brücke in Richtung Koßweda stark beschädigt. Wie Betroffene heute über das Hochwasser von damals denken.

Flutkatastrophe 2013: 54 Menschen in Wetterzeube evakuiert

Erinnerungen an die Jahrhundertfut im Juni 2013

Hochwasser 2013: Die Bürgermeisterin Manuela Hartung spricht in Wetterzeube mit Bauer Werner Hoppe.

Wetterzeube/MZ - Am ersten Juniwochenende 2013 verwandelte sich die Weiße Elster in einen reißenden Strom. Sie trat von Wetterzeube über Schleckweda, Schkauditz, Zeitz und die Wasserdörfer in der Elsteraue über die Ufer. Die Brücken von Wetterzeube nach Koßweda und von Ostrau nach Reuden wurden danach gesperrt.