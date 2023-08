Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bergisdorf/MZ - „Reiten ist einfach cool“, sagt Luisa Martin. Und ja, die Liebe zu den Pferden ist vor allem Mädchensache. Am Wochenende lud der Reit- und Springverein Zeitz zu seinem traditionsreichen Turnier nach Bergisdorf ein. In den verschiedenen 27 Prüfungen holten sich 24-mal weibliche Reiter den Sieg. Die siebenjährige Luisa Martin gehörte zu den jüngsten Startern und wurde Zweite. „Ich liebe das Reiten und mein Pferd Lissy, ich putze auch gern und mache besonders gern die Hufe sauber“, plaudert das aufgeweckte Mädchen. In Bergisdorf startete sie mit Lissy beim Führzügelwettbewerb. Dass heißt: Luisa sitzt im Sattel, zeigt auf dem Pferd wie sie schon reiten kann und zur Sicherheit werden Reiterin und Pferd an einem Strick geführt. Auf diese Weise können die Jüngsten schon mal Turnierluft schnuppern. Freilich steht die Familie am Parcours und drückt dem Nachwuchs die Daumen.