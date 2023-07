Hobbygärtner könnnen die Frage beantworten: Wo summt es in Zeitz?

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Zeitz/MZ - Bienenfreundliche Gärten kontra Steinwüste: Viele Hobbygärtner, aber auch Landwirte und der Landschaftspflegeverein Mittleres Elstertal bemühen sich in Gärten, auf Balkonen, mit Blühstreifen und Blumenwiesen, Insekten und Vögeln Zuflucht und Nahrung zu bieten. In vielen Gartenanlagen findet man auch Gärten, in denen es blüht, summt und schwirrt.