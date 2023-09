Hobbyfotograf Lutz Meinhardt in Zeitz: Vom Licht inspiriert

Gewandhaus-Galerie in Zeitz: Ausstellung „Lichtblicke“

Zeitz/MZ - Die Ausstellung „Lichtblicke“ von Lutz Meinhardt ist seit dem 15. August in der Gewandhaus-Galerie in Zeitz zu sehen. 15 Fotos zeigen verschiedene Szenen von Licht und Schatten - Ansichten der Zuckerfabrik, einiger Zeitzer Straßen, eines Riesenrades in hellen Lichtakzenten zum Beispiel. „Alle diese Fotos mache ich mit meinem Handy. Sie sind nicht bearbeitet, sondern lediglich vergrößert und gerahmt“, erklärt Lutz Meinhardt, „ich bin kein Künstler, nur ein Klempner“.