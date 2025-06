Hitze in Zeitz: Diese Menschen behalten in den Freibädern den Überblick

Zeitz/MZ - 26 Grad und es wird noch heißer: Während die Temperaturen an diesem Montag (30. Juni) laut Vorhersagen noch etwas moderat bleiben sollen, wird es in den Tagen darauf so richtig schweißtreibend. Bis zu 35 Grad sind für Zeitz und Umgebung vorhergesagt. Und das dürfte auch bedeuten, dass es in den Sommerbädern der Region so richtig voll wird. Für die Schwimmmeister, Rettungsschwimmer und ihre Teams heißt das viel Arbeit, viel Konzentration, denn sie müssen die Menschen, die sich in den Bädern tummeln und dort Abkühlung und Erholung finden, im Blick behalten, dass ja kein Unglück geschieht. Im Ernstfall müssen sie eben auch erkennen, wenn Gefahren drohen oder schnelle Hilfe notwendig ist. MZ hat mit vier von ihnen gesprochen.